بلغاريا تستعد لوصول مهاجرين بعد الانقلاب الفاشل بتركيا

قال رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، اليوم الجمعة، إن بلغاريا تستعد لتدفق محتمل للاجئين على حدودها الجنوبية في أعقاب محاولة #الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وقال بوريسوف إن الدوريات على الحدود مع #تركيا زادت وجرى اعتقال ما بين 150 و200 مهاجر يوميا منذ الانقلاب الفاشل.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية "الوضع على الحدود #مأساوي بشدة. نستعد لمشكلة كبيرة مع اللاجئين. #الجيش و#الشرطة وقوات الأمن.. الكل يعمل".

وذكر أنه سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 24 أغسطس آب في #اسطنبول. واجتمع بوريسوف أمس الخميس مع كبار القادة

العسكريين لمناقشة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وقوات الأمن.

وبعد الاجتماع قال بوريسوف إن الأحداث في الأسابيع المقبلة قد تتطلب تحركا سريعا من #ضباط_الجيش والحكومة و#المواطنين لضمان سلامة البلاد.