تركيا: بوسع أميركا تسليم غولن إذا أرادت ذلك

قال وزير خارجية #تركيا مولود تشاووش أوغلو إن #الولايات_المتحدة لا تحتاج إلى سنوات لتسليم رجل الدين فتح الله #غولن الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت #واشنطن قد قالت إنه يجب على #أنقرة أن تقدم دليلاً دامغاً على تورط غولن في #الانقلاب ، وذكر محامون أن أي عملية تسليم قد تستغرق سنوات.

ودان غولن محاولة الانقلاب التي وقعت يوم 15 تموز/يوليو، ونفي أي دور له.

وقال تشاووش أوغلو لقناة تي.آر.تي التركية الحكومية "إذا أردتم التسويف في تسليم غولن فقد يستغرق الأمر سنوات، لكن إذا حسمتم أمركم فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة".

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن وأن تركيا مستعدة للمشاركة فيها. وقال إنه يجب عدم السماح لغولن بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي.

كما حث #أثينا على ترحيل الجنود الأتراك الذين تورطوا في محاولة الانقلاب وفروا إلى #اليونان بعد فشلها.

وزير العدل التركي: الإعدام قضية قانونية لا دخل لأوروبا فيها

ومن جانبه قال وزير العدل التركي بكير بوزداج اليوم الجمعة إن مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الأخيرة يجب حسمها من منظور قانوني لا على أساس ما يريده الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الخاصة. كانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2014 في إطار مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.