توجيه الاتهام والسجن للمشتبه بهم الخمسة في اعتداء نيس

أفادت نيابة #باريس أن قضاة مكافحة #الإرهاب وجهوا الاتهام الخميس إلى خمسة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا على اتصال مع منفذ اعتداء باريس قبل الهجوم، وأودعوا في السجن.

ووجه الاتهام إلى شكري س. ومحمد وليد و. ورمزي أ. بـ"التواطؤ لتنفيذ عمليات قتل في إطار مجموعة منظمة على صلة بمشروع إرهابي"، وفق ما أوضحت النيابة العامة.

كما اتهم رمزي أ. بـ"انتهاك قانون تشريع الأسلحة مع صلة بمشروع إرهابي". ووجه الاتهام أيضاً إلى ألبانيين هما أرتان ه.، وانكلييدا ز. وهؤلاء الثلاثة، متهمون بأنهم زودوا منفذ اعتداء #نيس محمد لحويج بوهلال بالسلاح الذي أطلق فيه النار على الشرطة، قبل أن يقتل.

وكانت نيابة باريس قد أعلنت في وقت سابق إحالة هؤلاء الخمسة، وهم أربعة رجال وامرأة أمام القضاء بهدف توجيه الاتهامات لهم.

يشار إلى أن أحد المشتبه بهم الخمسة أوقف الجمعة وهو رجل في الأربعين قالت النيابة إنه يعرف لحويج بوهلال منذ زمن ويقيم في نيس منذ سنوات.

وأوقف المحققون السبت مشتبهاً به في الـ22 كان تلقى رسالة نصية قصيرة من لحويج بوهلال قبل دقائق على تنفيذه الاعتداء شكره فيها على "المسدس" الذي زوده به قبل يوم "وسنحضر خمسة (مسدسات) من عند صديقك"، موضحاً أن التسليم الجديد لشخص آخر "وأصدقائه".

وقال المشتبه به إن مزود المسدس ألباني في الـ38 وقد أوقف الأحد على ذمة التحقيق مع صديقته.

كذلك أوقف المحققون الأحد الشخص الذي يشير إليه لحويج بوهلال في رسالة نصية قصيرة بأنه سيتسلم الأسلحة الأخرى. وأوضح مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس أن "العديد من العناصر توثق الاتصالات" التي أجراها هذا الشخص (37 عاماً) مع منفذ الاعتداء.



