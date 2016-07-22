جوتيريس يتفوق بأول اقتراع سري لاختيار خليفة لبان كي مون

حل رئيس وزراء #البرتغال السابق #أنطونيو_غوتيريس في المركز الأول بين المرشحين لمنصب #الأمين_العام لـ #الأمم_المتحدة تلاه رئيس #سلوفينيا السابق #دانيلو_تورك بعد إجراء أول اقتراع سري في #الجمعية_العامة للمنظمة الدولية أمس الخميس.

ووفقا للنتائج التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فإن البلغارية #إيرينا_بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) جاءت في المركز الثالث، متفوقة على وزير الخارجية الصربي السابق #فوك_يريميتش ووزير الخارجية المقدوني السابق #سرجان_ كريم اللذين تقاسما المركز الرابع خلال الاقتراع السري في #مجلس_الأمن .

وحلت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة #هيلين_كلارك التي تترأس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المركز الخامس تلتها وزيرة الخارجية الأرجنتينية السابقة #سوزانا_مالكورا ومسؤولة المناخ السابقة بالأمم المتحدة #كريستينا_فيجيريس وهي من كوستاريكا.

وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي #بان_كي_مون بنهاية عام 2016 بعد أن شغل المنصب لولايتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وهذا العام حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا التخفيف من السرية المحيطة بعملية انتخاب الأمين العام على مدى السبعين عاما الماضية من خلال عقد ندوات على غرار حملات الدعاية الانتخابية لكل مرشح.

لكن مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً هو الذي سيختار مرشحا ليوصي به للجمعية العامة لانتخابه في وقت لاحق من هذا العام. وسيواصل مجلس الأمن إجراء عمليات اقتراع سري في جلسات مغلقة غير رسمية لحين الوصول إلى إجماع.

وتسلم أعضاء مجلس الأمن أمس الخميس بطاقة اقتراع لكل مرشح بها ثلاثة اختيارات هي التأييد والرفض والامتناع عن إبداء الرأي. وسيتم إبلاغ الدول التي لها مرشحين للمنصب بنتائج مرشحيها لكن النتائج الإجمالية لن تعلن.

ووفقاً للنتائج فإن غوتيريس حصل على 12 صوتا ولم يصوت ضده أحد بينما لم تعط ثلاث دول أعضاء أي رأي، فيما حصل تورك على 11 صوتا واعترض عليه بلدان ولم يعط بلدان آخران أي رأي.