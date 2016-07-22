رئيس وزراء أردني سابق: أعمال لحماس شكلت خطراً على أمننا

قرار إبعاد قيادة حركة #حماس من #الأردن أصدره مجلس الوزراء الأردني، بسبب تراكم عدة مخالفات قانونية، هذا ما صرح به لقناة "العربية" رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الرؤوف #الروابدة، قائلا إن حكومته لم تتعرض لحماس إلا بسبب "ارتكابها عدة مخالفات، فيها خطورة على أمن واستقرار وسيادة الأردن".

الروابدة كان يشير إلى أن التصريحات السياسية التي كانت تطلقها قيادة "حماس" من العاصمة #عمّان سببت سوء فهم بين الأردن و #السلطة_الفلسطينية ، حيث كانت الأخيرة تعتقد أن التصريحات التي كان تدلي بيها قيادة حماس تعبر عن توجّه سياسي أردني.

حماس و"الإخوان المسلمين"

وفيما يتعلق بعلاقة "#لإخوان المسلمين في الأردن بحركة حماس، أوضح الروابدة أن قيادات حماس كانت تداوم في مكاتب نواب #جبهة_العمل_الإسلامي ، فهم أسرة واحدة مع "الإخوان المسلمين" عقديا وتنظيميا. وبيّن أنه عندما تدخل "الإخوان" كوسطاء بين #الحكومة_الأردنية و"حماس" كانوا يهدفون إلى تبسيط الإجراءات وعدم تحويل القضية نحو "محاكمة قانونية"، بحيث يكون الحل سياسيا، و"هذا هو الذي تم. حيث كان مطلبهم أن يتم إغلاق الملف، وأن تبقى القيادات في الخارج، وأن تأتي إلى الأردن في زيارات"، حسب الروابدة.

الوساطة القطرية

الوساطة القطرية التي سعت لتخفيف التوتر بين الحكومة الأردنية وحركة "حماس" لم يكتب لها النجاح بداية، حسب الروابدة الذي أكد أن "أعضاء القيادة السياسية لحماس، لم تقبل ما قبل به الإخوان المسلمون في الأردن، اعتقاداً منهم أن الدولة الأردنية لن تستطيع عمل شيء لهم"، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق، كاشفا أنه كان في زيارة حينها إلى #قطر برفقة الملك عبدالله الثاني، حيث اقترح وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم، إرسال قيادة حماس إلى #الدوحة ، لكن لم يتم قبول العرض، وذلك لأن "الأردن لا يخرج مواطنيه من بلدهم". فما كان إلا أن قدم مقترحا آخر، يقضي بـ"إرسال طائرة تنقلهم برضاهم".

الروابدة أوضح أن وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب، وبعد أن أتت الطائرة القطرية صعد إليها بناء على طلب من وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، الذي قال له إن قيادة "حماس" تقول إنها "تغادر الأردن بغير رضاها". ليكون جواب الوزير الخطيب، أنه "إذا كان ذلك بغير رضاكم، فتعودون من حيث أتيتم". إلا أن الطائرة أقلعت وعلى متنها قيادة "حماس".

وعن نقل قيادات من "حماس" إلى الطائرة مكبلون، أفاد الروابدة لـ"العربية" أنه "لو سألوني لأشرت على إدارة السجون بعدم نقلهم إلى الطائرة وهم مكبلون".

ورغم ذلك كله، يؤكد الروابدة أن "حماس" لم تصل أفعالها إلى محاولة قلب نظام الحكم في الأردن، إلا أنها أثّرت على الأمن الوطني، مشددا على أنه "آن لنا أن نتجاوز تلك المرحلة وأن تلتقي حماس مع الدولة الأردنية"، مشددا على أنه "لا يريد فتح الجراح"، وأنه "يحترم حماس كمقاومة فلسطينية في وجه إسرائيل".

يشار إلى أن حديث رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، جاء ضمن برنامج #الذاكرة_السياسية الذي يقدمه الزميل طاهر بركة، ويبث على "العربية" مساء الجمعة.