سنغافورة.. حظر صحيفة على صلة بداعش

حظرت سنغافورة الجمعة توزيع أو حيازة صحيفة "الفاتحين" التي تربطها صلات بتنظيم #داعش بعدما حذر مسؤولون حكوميون مرارا من تهديدات إرهابية.

وشهدت #سنغافورة البلد الصغير الثري أول قضية تتعلق بتمويل #الإرهاب هذا الشهر حيث قضت محكمة بسجن أربعة رجال من بنغلادش لمدد تتراوح بين عامين وأربعة أعوام بتهم تمويل هجمات في بلادهم.

وقالت وزارة الاتصالات والإعلام في بيان "حكومة سنغافورة لا تتهاون بأي شكل من الأشكال مع الدعاية الإرهابية، وقررت بالتالي حظر صحيفة الفاتحين."

وذكرت صحيفة ستريت تايمز هذا الشهر أن الصحيفة التي بدأت في جنوب #الفلبين في 20 حزيران/ يونيو توزع أيضا في بروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وجنوب تايلاند.

وأضافت الوزارة "داعش تنظيم إرهابي يشكل تهديدا خطيرا على أمن سنغافورة. #صحيفة_الفاتحين خطوة أخرى من قبل داعش لنشر دعايته في الخارج بهدف نشر التشدد وتجنيد عناصر من جنوب شرق آسيا."

وأوضح البيان أن من يدان بحيازة الصحيفة أو توزيعها يواجه الغرامة أو السجن أو كليهما.

وقالت صحيفة ستريت تايمز إن الغرامة قد تتراوح بين 10000 دولار سنغافوري (7380 دولارا) في حين تصل عقوبة السجن لثلاث سنوات في حالة الإدانة لأول مرة ترتفع لأربع سنوات في المرات التالية.