شاهد تدمير 5 مواقع داعشية مرة واحدة بثوان معدودات

أظهر فيديو بثته وزارة الدفاع الأميركية لحظة شن #التحالف الدولي غارة جوية ضد تنظيم داعش.

ودمرت الغارة 5 مواقع للتنظيم المتطرف في الوقت نفسه، قرب منبج السورية في الخامس من تموز/يوليو الجاري، خلال ثوانٍ معدودات.

وكان وزير الدفاع الأميركي #آشتون_كارتر أكد عقب اجتماع لوزراء دفاع وخارجية دول #التحالف_الدولي ضد #داعش أن هذا التنظيم "يعتمد على عقيدة همجية ويجب التخلص منه"، مشدداً على أن "هزيمة داعش تتطلب أكثر من بلد واحد أو جيش واحد".

وأضاف أن "الإسراع بهزيمة داعش في #العراق و #سوريا يعزز الأمن في بلداننا"، معتبراً أن "عزل #الرقة عن #الموصل يساهم في هزيمة داعش بشكل نهائي".