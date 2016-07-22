محكمة هولندية تدين غيابيا 4 أشخاص بتهمة الإرهاب

المصدر: لاهاي – فرانس برس

أصدرت محكمة #هولندية الجمعة حكما غيابيا بالسجن مدة 6 سنوات في حق أربعة رجال أدينوا بالقتال في صفوف جماعات متطرفة في #سوريا و #العراق.

وأعلنت محكمة #لاهاي في بيان أن "المحكمة خلصت إلى أن الرجال الأربعة انضموا إلى تنظيم #داعش و #جبهة_النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة".

وأفاد البيان أن "جميع الرجال أدينوا بانتمائهم إلى منظمة إجرامية ذات أهداف إرهابية".

وكانت محكمة في أمستردام دانت في كانون الأول/ديسمبر 6 هولنديين بالانتماء إلى شبكة تجند مسلمين للانضمام إلى تنظيم داعش، وأصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 6 سنوات.

وغادر قرابة 260 مواطنا هولنديا بلادهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى المتطرفين هناك، طبقا لمنسق شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي.

وعاد نحو 40 منهم إلى #هولندا بينما يعتقد أن 42 آخرين قتلوا في المعارك.