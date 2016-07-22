تركيا.. اعتقال المئات من حرس أردوغان

اعتقلت السلطات التركية 283 من عناصر حرس الرئيس رجب طيب #أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي، بحسب مسؤول تركي.

ويتبع عناصر الحرس الرئاسي كتيبة القوات الخاصة المتمركزة عند القصر الرئاسي في #أنقرة وعددها 2500 عنصر على الأقل.

وأصدرت السلطات مذكرات لاعتقال 300 من عناصر الحرس، بحسب تلفزيون (سي إن إن-ترك)، الذي أضاف أن المعتقلين هم في أنقرة.

كما ألغت الحكومة 10856 جواز سفر "بسبب خطر فرار أصحابها وبينها قرابة 10 آلاف جواز سفر خضراء/رمادية"، حيث إن أصحابها إما قيد الاعتقال أو فارون، بحسب ما قال المسؤول مؤكداً تصريحات وزير الداخلية إفكان إلا لتلفزيون (سي إن إن-ترك).

وحاملو جوازات السفر الخضراء يشملون الموظفين والنواب السابقين الذين يستطيعون السفر إلى بعض الدول دون تأشيرات، بينما يتم إصدار جوازات السفر الرمادية لمن يعملون في قطاع الحكومة والرياضيين.

وأكد أردوغان الخميس اعتقال 10410 أشخاص لا يزال 4060 منهم قيد الاحتجاز بينهم أكثر من 100 جنرال وأميرال.