مسيرة ضد محاولة الانقلاب على جسر البوسفور في اسطنبول

تظاهر آلاف #الأتراك مساء الخميس على #جسر_البوسفور في #اسطنبول للتعبير عن دعمهم للرئيس رجب طيب أردوغان و#الاحتجاج على الانقلاب الفاشل عليه.

وهتف الحشد الذي رفع مشاعل وأعلاما، اسم أردوغان. كما رفع لافتات كتب عليها "نسهر على الوطن" و"توقعوا (الانقلابيون) كل شيء الا المصير"، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر نفسه أن حركة السير قطعت اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ونشرت قوات أمنية كبيرة على أحد الجسرين اللذين يربطان بين ضفتي البوسفور.

وكان هذا الجسر شهد ليل 15 الى 16 تموز/يوليو تطورات خطيرة. ففي بداية المحاولة الانقلابية، تمركزت #دبابة بامر من #الانقلابيين عليه وقطعت حركة السير وأطلقت النار على الحشد.

ووجه أردوغان الخميس نداء إلى "الشعب العزيز" ليظل في حالة تعبئة في الشوارع بعد فشل انقلاب في 15 تموز/يوليو أدى الى مقتل 265 شخصا.