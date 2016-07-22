عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

موسكو تسمح للروس بالسفر جواً إلى تركيا

المصدر: موسكو - فرانس برس
رابط مختصر

رفعت #روسيا الجمعة الحظر الذي فرضته على مواطنيها بعد المحاولة الانقلابية الأسبوع الماضي، وسمحت لهم بالتوجه إلى #تركيا جوا، بينما أعلنت شركة ايروفلوت استئناف رحلاتها إلى هذا البلد.

وقالت #وزارة #النقل الروسية في بيان نشر ليل الخميس الجمعة "اعتبارا من 22 تموز/يوليو سيعاد تسيير كل #الرحلات_النظامية إلى تركيا، انطلاقا من الأراضي الروسية".

وأعلن هذا القرار بعدما أكدت السلطات الروسية أن "إجراءات اتخذت لضمان أمن المواطنين الروس" المسافرين إلى تركيا.

وأكدت #شركة_الطيران الروسية ايروفلوت استئناف رحلاتها إلى تركيا اعتبارا من الساعة 00,00 الجمعة (21,00 ت غ الخميس).

كلمات دالّة

#روسيا, #تركيا, #وزارة, #النقل, #الرحلات النظامية, #شركة الطيران

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر