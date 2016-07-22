فرنسا تزود الجيش العراقي بمدفعية لقتال داعش

قررت #فرنسا دعم #الجيش_العراقي بسلاح المدفعية الثقيلة دعما له في حربه على تنظيم #داعش .

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن "قطع المدفعية" الفرنسية التي لم يحدد طبيعتها، "ستنشر الشهر المقبل في #العراق .

وأضاف #هولاند سندعم حلفاءنا في #سوريا والعراق، لكن دون نشر أي قوات فرنسية على الأرض.

وأكد هولاند " أن الحرية والأمن هي بالمقام الأول لدى فرنسا، لكن بدون الأمن لا وجود للحرية".

كما تابع "نحن سنوفر "10 آلاف وظيفة شرطي، كما استدعينا نحو 15 ألف من الاحتياط لحماية المرافق السياحية، ودعا الشباب الفرنسي للالتحاق بالخدمة في صفوف الأمن والشرطة والدفاع .

وجاءت تصريحات الرئيس هولاند للصحفيين بعد اجتماعه بمجلس الأمن والدفاع المصغر الذي عقده في قصر #الإليزيه صباح اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء مانويل فالس ووزراء الدفاع والصحة والعدل ورئيس هيئة الأركان للقوات الفرنسية ورئيس الاستخبارات العامة ومدير مكافحة الإرهاب ومدير الشرطة الفرنسية.

وسيعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا آخر غدا السبت، وهو الخامس منذ الحادث الإرهابي في نيس في 14 يوليو الجاري ، والذي راح ضحيته 84 شخصا ومئات الجرحى منهم 12 شخصا في حالة حرجة.