هولاند يلتقي عباس في قصر الإليزيه

عقد الرئيس الفرنسي، فرانسوا #هولاند ، بقصر الإليزيه في #باريس مساء الخميس، اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني، محمود #عباس .

وقدم عباس في بداية الاجتماع تعازيه لضحايا #الإرهاب في #نيس الذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، مؤكداً وقوفه والقيادة الفلسطينية إلى جانب الشعب الفرنسي وقيادته في محاربة الإرهاب.

وشكر فرنسا لمواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، خصوصاً السياسية والاقتصادية، ومساهماتها البناءة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والنهوض بها، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي أثمرت في عقد المؤتمر الدولي للسلام الشهر الماضي، والذي حضرته 28 دولة و3 منظمات دولية. وجدد عباس خلال اللقاء التأكيد على رفضه لتقرير اللجنة الرباعية الدولية.

من جانبه، أعرب هولاند عن قلقه من هشاشة الوضع في الشرق الأوسط وتصاعد العنف، كما جاء بالتقرير الأخير للجنة الرباعية والذي يؤكد بأن الحل هو للدولتين وهو مهدد بسبب استمرار المستوطنات ولا بد من الحل السياسي.

كذلك أكد التزام فرنسا مواصلة الدعم لقرارات الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس في 3 حزيران/يونيو ورسم خارطة للسلام من خلال عقد مؤتمر دولي. كما شدد على وقوف فرنسا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه للجهود السياسية التي يبذلها عباس.

وتباحث الرئيسان في العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة فلسطين وفرنسا وسبل تعزيزها.

وقدم هولاند التعازي لعباس بوفاة شقيقه عمر عباس.

