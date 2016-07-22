3 آلاف قضوا في "المتوسط" هذا العام

قالت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة إن قرابة ثلاثة آلاف مهاجر ولاجئ قضوا في البحر #المتوسط هذا العام بينما وصل نحو 250 ألفاً إلى أوروبا.



وذكر المتحدث باسم #المنظمة جويل ميلمان خلال مؤتمر صحفي إن عدد القتلى يقدر بنحو 2977 قتيلاً وأشار إلى أن عدد الثلاثة آلاف قتيل تم تسجيله في السنوات السابقة في شهور تقترب من نهاية السنة.



وأضاف أن هذه المرة الأولى خلال الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات التي يقترب فيها عدد القتلى من الثلاثة آلاف في مثل هذا التوقيت من العام، وقال "حدث ذلك في أيلول/سبتمبر 2014، وتشرين الأول/أكتوبر 2015."



وتابع قائلاً إن نحو 20 مهاجراً يلقون حتفهم يومياً منذ أواخر آذار/مارس معظمهم من #أفريقيا جنوبي الصحراء وإنهم يتحركون من #ليبيا في طريقهم إلى إيطاليا.