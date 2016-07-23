أردوغان يندد بتحيز وتحامل الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا

ندد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان اليوم السبت بـ"تحيز" و"تحامل" الاتحاد الأوروبي إزاء #تركيا وذلك رداً على الانتقادات الموجهة إلى إجراءات القمع التي تتخذها السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب.

وصرح أردوغان لقناة "فرانس 24" الفرنسية "يدلون بتصاريح متناقضة أنهم منحازون ومتحاملون وسيظلون على أحكامهم المسبقة إزاء تركيا"، مضيفاً: "مضى علينا 53 عاما ونحن ننتظر على أبواب أوروبا"، بحسب ترجمة أقواله.

وكان #الاتحاد_الأوروبي حذّر من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام الذي أثارته تركيا بعيد الانقلاب الفاشل سيضع حداً لآمالها بالانضمام إلى هذه الكتلة.

وقال اردوغان: "إذا كان شعبي ووطني يطالب دون توقف بتطبيق عقوبة الإعدام وإذا وافق ممثلو الشعب في البرلمان فأنا آسف، علينا تلبية هذا الطلب". وأضاف: "في الأنظمة الديموقراطية السيادة تعود إلى الشعب".

وتابع أن "أي بلد لم يعان إلى هذا الحد في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى في ما يتعلق بإلغاء تأشيرات الدخول" للرعايا الأتراك، مضيفاً أن بلاده "في موقع أفضل" من غالبية الدول التي انضمت إلى الاتحاد.

وحول أزمة المهاجرين، قال أردوغان: "لقد كنا بمثابة دروع لأوروبا. لقد قدموا وعودا لم يتم الإيفاء بها".