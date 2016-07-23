إخلاء 300 منزل شمالي لوس أنجلوس بسبب حريق غابات

قالت فرقة إطفاء مقاطعة #لوس_أنجلوس في #الولايات_المتحدة إنه تم إخلاء نحو 300 منزل بينما أتى #حريق ينتشر بسرعة على نحو 5500 فدان من الأرض شمال غربي لوس أنجلوس اليوم السبت.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس الجمعة وانتشر سريعا قرب #سانتا_كلاريتا على بعد 65 كيلومترا شمال غربي المدينة. ولم يتم احتواؤه على الإطلاق.

ويكافح نحو 300 من رجال الإطفاء الحريق وتم الدفع بقرابة 30 طائرة هليكوبتر وثماني طائرات ذات أجنحة ثابتة لمحاولة وقف انتشار الحريق المشتعل في غابة.

وقالت فرقة #الإطفاء إن أحد أفرادها لحقت به إصابة طفيفة وإنه لم يتم تدمير أي مبان حتى صباح اليوم السبت. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وتم إنشاء مراكز لإيواء السكان الذين أجلوا بالمنطقة وأغلقت نحو 10 طرق بسبب الحريق.

وهذا هو واحد من سلسلة #حرائق شهدتها الولاية التي تعاني من #الجفاف هذا الصيف حيث ساعدت الحشائش الجافة والأحراش إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة في إذكائها.