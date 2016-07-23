المجلس الأعلى للجيش التركي يجتمع يوم 28 يوليو

نسبت قناة "إن تي في" التركية الخاصة إلى الرئيس رجب طيب #أردوغان قوله اليوم السبت إن #المجلس_الأعلى للجيش سيجتمع يوم الخميس 28 يوليو بعد الانقلاب الفاشل الذي قادته مجموعة في #الجيش.

وقال أردوغان لرويترز في مقابلة أمس الخميس، إنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية، وضخ "دماء جديدة" بعد المحاولة التي أجهضت وسقط خلالها 246 قتيلا على الأقل.

ونقلت القناة عن أردوغان قوله، إن المجلس سيعقد اجتماعه في #القصر_الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.

ويجتمع المجلس كل أغسطس/آب، لكن جرى تقديم موعده هذا العام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.