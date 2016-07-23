النمسا تعزز إجراءاتها الأمنية بعد اعتداء ميونيخ

عززت #النمسا الجمعة إجراءاتها الأمنية في الولايات المحاذية للحدود مع #ألمانيا ، ووضعت قوة النخبة "كوبرا" في حال تأهب إثر الاعتداء في #ميونيخ ، وفق ما أعلن مسؤولون.

وتتشارك أربع ولايات نمساوية فيدرالية حدوداً مع ألمانيا، بينها ولاية النمسا العليا القريبة من ولاية بافاريا الألمانية وعاصمتها ميونيخ.

وقال قائد الأمن العام النمساوي، كونراد كوغلر، إن "جميع عناصر فرقة كوبرا وضعوا في حالة تأهب قصوى".

كما أشار إلى أن 42 عنصراً من قوة كوبرا أرسلوا إلى ميونيخ لمساعدة الشرطة الألمانية في عملياتها للبحث عن مطلقي النار.