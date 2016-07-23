تركيا ستعد ملفا بشأن ترحيل غولن خلال 10 أيام

قال وزير الخارجية التركي #مولود_تشاووش_أوغلو اليوم السبت إن #تركيا تتوقع الانتهاء خلال أسبوع أو 10 أيام من ملف يطلب من #الولايات المتحدة ترحيل رجل الدين فتح الله #غولن الذي تتهمه #أنقرة بتدبير #الانقلاب_الفاشل .

وقال #تشاووش_أوغلو لقناة "إن. تي. في" الخاصة خلال مقابلة إن الصلة بين العسكريين الذين شاركوا في #محاولة_الانقلاب يوم 15 تموز/يوليو وشبكة أنصار غولن المتشعبة "واضحة للغاية" وإن تركيا ستبذل كل ما بوسعها""سياسيا وقانونيا" لتسلّم غولن من #واشنطن .

وينفي غولن (75 عاماً) أي دور له في محاولة #الانقلاب . وسبق أن قالت #أميركا إن تركيا بحاجة لتقديم دليل قاطع على مشاركة غولن في الانقلاب حتى يمكن ترحيله. ويقول محامون إن هذا قد يستغرق أعواما طويلة.