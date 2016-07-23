تركيا.. أردوغان يغلق 1000 مدرسة "مرتبطة" بغولن

وقّع الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أول مرسوم منذ إعلان حالة الطوارئ بإغلاق أكثر من 1000 مدرسة خاصة ومؤسسات أخرى.

وأفاد مرسوم نشر في #الجريدة_الرسمية السبت أن مدة توقيف #الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو في #تركيا، يمكن أن تصل إلى ثلاثين يوماً.

من جهة أخرى، ينص #المرسوم على حل آلاف الهيئات و#المؤسسات وخصوصاً مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بالداعية فتح الله #غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم من قبل أنقرة بتدبير #الانقلاب، لكنه ينفي ذلك.

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر الأربعاء قائلا إنها ستتيح للسلطات القضاء على أنصار محاولة الانقلاب الفاشلة بسرعة وفعالية. ونفذت محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي وقتل خلالها 246 شخصا على الأقل.

وقالت وكالة الأناضول إن أول مرسوم يوقعه أردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية.

ويشتبه في أن لكل هذه المؤسسات علاقة بفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل ضده.