ماذا فعل قائد "الماليزية" قبل أسابيع من اختفائها؟

نقلت مجلة "نيويورك ماغازين" عن تقرير للشرطة معلومات مفادها أن قائد رحلة (إم.إتش 370) التي اختفت منذ أكثر من سنتين في المحيط الهندي على الأرجح، قام بتمرين محاكاة على الطيران على مسار مشابه قبل أسبابيع من تحطم الطائرة.

وقد استخدم ظاهري أحمد شاه، قائد طائرة الخطوط #الماليزية الذي يعمل في مجال الطيران منذ 33 عاماً، آلة محاكاة يدوية للتحليق فوق مضيق مالقا وحدود المحيط الهندي، ويشبه هذا المسار كثيراً ذلك الذي سلكته رحلة (إم.إتش 370).

وكشفت نيويورك ماغازين الجمعة هذه المعلومات التي تلقي شكوكا حول قائد #الطائرة (53 عاما)، من خلال الاستناد إلى وثيقة سرية للمحققين الماليزيين.

ويسود الاعتقاد بأن مكتب التحقيقات #الفيدرالي قد استعاد معلومات ممسوحة من جهاز محاكاة الرحلة مسجلة على قرص صلب لقائد الطائرة.

وأوضحت الوثيقة "بين أمور أخرى، عثرنا على مسار الرحلة التي تحلق فوق جنوب #المحيط_الهندي وهذا العنصر يمكن أن يكون مفيداً".

ورغم التشابه بين المسارين، مسار جهاز المحاكاة ومسار الرحلة (إم.إتش 370) يبعد مكان نهاية الرحلة المشابهة 900 ميل (1450 كلم) عن المكان المحتمل لتحطم الطائرة.

وكانت البوينغ 777 للخطوط الجوية الماليزية قد اختفت في 8 آذار/مارس 2014 مع 239 راكبا، بعيد إقلاعها من كوالالمبور متوجهة إلى بكين، ويسود الاعتقاد بأنها هوت في المحيط الهندي. وما زال هذا الاختفاء واحداً من أكبر الأسرار في تاريخ الطيران المدني.

وتؤكد #الحكومة_الماليزية عدم معرفتها بأسباب اختفاء الطائرة.

وكان قائد الطائرة ناشطاً في المعارضة في ماليزيا. وتقول الصحافة المحلية إنه كان على علاقة قربى بعيدة مع ابنة زوجة زعيم المعارضة أنور إبراهيم.

وأدت هذه المعلومات إلى شكوك وصفها المقربون منه بأنها "مسيئة" وتفيد أن الطيار انتقم على ما يبدو من الحكم على أنور خلال محاكمة اعتبرها هذا الطيار مؤامرة سياسية.