مقتل العشرات وإجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة بالصين

قالت وسائل الإعلام الرسمية في #الصين اليوم السبت إن #الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 87 شخصا على الأقل، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 72 شخصا قتلوا، وفقد 78 آخرون في إقليم خبي بعد أن تسببت الأمطار في فيضانات وانهيارات أرضية. وأفادت بانهيار قرابة 50 ألف منزل.

وفي إقليم خنان بوسط البلاد، لقي 15 شخصا حتفهم، وفقد ثمانية بعد أن أجبرت #العواصف_الرعدية والرياح القوية 72 ألف #شخص على ترك منازلهم، كما وقعت أضرار في 18 ألف منزل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية وتقارير حكومية محلية أن نحو 8.6 مليون شخص في المجمل تضرروا من #الفيضانات.

وغمرت مياه الأمطار أجزاء كبيرة من الصين هذا الصيف، وقتلت أكثر من 200 شخص.

وقالت الحكومة إن أكثر من 1.5 مليون هكتار من #المحاصيل أُتلفت، ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 20 مليار يوان (ثلاثة مليارات دولار).

وأصدر البنك المركزي أمس الجمعة بيانا قال فيه إنه سيقدم دعما ماليا للمناطق التي اجتاحها الفيضان.