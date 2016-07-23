ميركل عن اعتداء ميونيخ: ليلة من الرعب

أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل إلى "ليلة من الرعب" غداة اعتداء #ميونيخ الذي ارتكبه #إيراني يحمل الجنسية الألمانية في الـ18 يعاني من اضطرابات عقلية، وأدى إلى مقتل 9 أشخاص قبل أن يقدم على الانتحار.

وصرحت ميركل، السبت، في أول رد فعل لها على إطلاق النار داخل #مركز_تجاري "الناس في ميونيخ عاشوا ليلة من الرعب"، وقالت "من الصعب علينا تقبل مثل هذه الليلة".

وتابعت في مقر الحكومة في #برلين "جميعنا وأقول ذلك بالنيابة عن الحكومة نرثي بقلب حزين كل الذين لن يعودوا أبدا إلى أسرهم".

وأشادت ميركل بسكان ميونيخ، خصوصا الذين فتحوا منازلهم أمام التائهين في المدينة بعد توقف حركة المرور فيها.

وأضافت "لقد أثبتوا أننا نعيش في مجتمع حر يتمتع بالإنسانية. وقوتنا العظيمة تكمن في هذه القيم".

وكان منفذ الاعتداء قتل 9 أشخاص، وأصاب 16 آخرين بجروح بعد ظهر الجمعة قبل أن يلوذ بالفرار وينتحر في مكان قريب من المركز التجاري. وعثرت السلطات على جثته في وقت لاحق.

وغالبية الضحايا من المراهقين والشباب، وأشارت السلطات إلى أن الاعتداء نفذه مختل عقليا يعاني نوعا من الاكتئاب، إلا أن #الشرطة أكدت عدم وجود أي رابط بينه وبين #المتطرفين .