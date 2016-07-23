عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

هذه هي جنسيات ضحايا هجوم ميونيخ

المصدر: العربية نت - فرانس برس
عناصر من الشرطة الألمانية أثناء الهجوم
رابط مختصر

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش #أوغلو السبت أن 3 من مواطنيه في عداد 9 أشخاص قتلهم ألماني إيراني أطلق النار في #مجمع_تجاري في #ميونيخ قبل أن ينتحر أمس الجمعة.

وهؤلاء هم سيفدا داغ وجان ليلى وسلجوق كيليش، بحسب تصريح جاوش أوغلو لقناة "إن تي في" الإخبارية التركية، مضيفا أنه جرى الاتصال بعائلاتهم.

كما أعلنت وزارة #الخارجية_اليونانية السبت أن مواطنا يونانيا كان بين 9 أشخاص قتلوا في إطلاق النار في ميونيخ أمس الجمعة.

وأضافت في بيان أن "الهجوم المأساوي أمس في #مركز_أولمبيا للتسوق في ميونيخ أوقع للأسف مواطنا يونانيا من الضحايا الأبرياء".

كلمات دالّة

#أوغلو, #مجمع تجاري, #ميونيخ, #الخارجية اليونانية, #مركز أولمبيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر