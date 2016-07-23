هذه هي جنسيات ضحايا هجوم ميونيخ

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش #أوغلو السبت أن 3 من مواطنيه في عداد 9 أشخاص قتلهم ألماني إيراني أطلق النار في #مجمع_تجاري في #ميونيخ قبل أن ينتحر أمس الجمعة.

وهؤلاء هم سيفدا داغ وجان ليلى وسلجوق كيليش، بحسب تصريح جاوش أوغلو لقناة "إن تي في" الإخبارية التركية، مضيفا أنه جرى الاتصال بعائلاتهم.

كما أعلنت وزارة #الخارجية_اليونانية السبت أن مواطنا يونانيا كان بين 9 أشخاص قتلوا في إطلاق النار في ميونيخ أمس الجمعة.

وأضافت في بيان أن "الهجوم المأساوي أمس في #مركز_أولمبيا للتسوق في ميونيخ أوقع للأسف مواطنا يونانيا من الضحايا الأبرياء".