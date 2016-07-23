هولاند: حادث ميونيخ "هجوم إرهابي مقيت"

قال #الرئيس_الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم السبت، إن إطلاق النار الدامي الذي وقع في #ميونيخ هجوم إرهابي مقيت استهدف إثارة الخوف في ألمانيا بعد استهداف #فرنسا الأسبوع الماضي.

وقتل مسلح ألماني من أصل إيراني يبلغ من العمر 18 عاما، ما لا يقل عن 9 أشخاص يوم الجمعة، بعد إطلاقه النار في مركز تجاري مزدحم بميونيخ، ولكن شرطة المدينة قالت إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك هجوما إرهابيا.

وتابع #هولاند في بيان إن"الهجوم الإرهابي الذي وقع في ميونيخ وقتل أشخاصا كثيرين عمل مقيت يهدف إلى إثارة الخوف في #ألمانيا بعد دول أوروبية أخرى.. "ألمانيا ستقاوم، وبإمكانها الاعتماد على صداقة فرنسا وتعاونها".

وأضاف أنه سيتحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح اليوم السبت.