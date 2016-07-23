وزير تركي يوبخ حلفاء بلاده الغربيين لعدم زيارتها مؤخراً

وبخ وزير تركي حلفاء بلاده #الغربيين اليوم السبت لأنهم لم يبعثوا أي ممثلين للتعبير عن تضامنهم مع تركيا عقب محاولة #الانقلاب الفاشلة هذا الشهر.

وعبر زعماء غربيون عن دعمهم للديمقراطية التركية منذ محاولة الانقلاب التي نفذت في 15 يوليو/تموز لكنهم أبدوا القلق أيضا من حجم عمليات التطهير لأنصار محاولة الانقلاب وأنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة.

وقال عمر جيليك وزير شؤون #الاتحاد_الأوروبي في تركيا للصحفيين في أنقرة "نحن مندهشون للغاية لأن حلفاءنا لم يأتوا لزيارة تركيا حتى بعد مرور أسبوع".

وأضاف أن حلف شمال #الأطلسي بحاجة للتعاون مع تركيا في إشارة تشمل الصراع مع مقاتلي تنظيم #داعش في جنوب #تركيا المتاخم لسوريا والعراق.