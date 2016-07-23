"أسابيع المرح" لتخفيف معاناة سكان غزة

أطلقت الأمم المتحدة، السبت، مخيماتها الصيفية "أسابيع المرح" في قطاع #غزة بمشاركة مئة وخمسة وستين ألف تلميذ بهدف التخفيف من معاناتهم.

خلال حفل الافتتاح الذي أقامته وكالة غوث وتشغيل #اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدرسة تابعة لها في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة قال بو شاك مدير العمليات "نريد رؤية الوجه الآخر لقطاع غزة من رياضة ورسم وفنون وألعاب".

وأكد أن أونروا "ستوفر على مدى ثلاثة أسابيع بيئة آمنة لـ165 ألف تلميذ يشاركون في ألعاب الصيف للتخفيف من معاناتهم"، مضيفاً "ما زالت آثار الصراع الأخير تؤثر على العديد من الأطفال في غزة".

ويتولى فريق من برنامج الصحة النفسية المجتمعية في #أونروا تقديم إرشادات للمشاركين.

وحرصت المنظمة الأممية على إقامة هذه الألعاب في "120 موقعا"، بينها "108 مدارس و9 مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة مواقع تابعة لاتحاد الموظفين المحليين".

وتركز المخيمات على إعطاء التلاميذ المشاركين فرصة لممارسة كرة القدم وتعلم الحرف اليدوية والرسم الحر إلى جانب التعبير عن أنفسهم "بهدف تعزيز القيم الاجتماعية كالاحترام والتعاون"، وفق أونروا.

وتوفر هذه المخيمات فرص عمل موقتة لنحو "2200 شاب" من الخريجين اللاجئين.