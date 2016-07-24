ألمانيا.. منفذ اعتداء ميونيخ خطط لهجومه منذ سنة

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، أن منفذ إطلاق النار في المركز التجاري في ميونيخ مساء الجمعة الذي أوقع 9 قتلى و35 جريحا خطط لهجومه "منذ سنة".

وقال روبرت هايمبرغر، قائد شرطة بافاريا خلال مؤتمر صحافي، إن الشاب الألماني-الإيراني البالغ من العمر 18 عاما الذي استدرج ضحاياه عبر فيسبوك "خطط لعمله هذا منذ سنة"، ولم يختر ضحاياه بشكل محدد.

وتعتبر الشرطة خصوصا أن مطلق النار كان متأثرا بمذبحة فينندن (جنوب غرب) في اذار/مارس 2009 حين قام شاب في السابعة عشرة من العمر بإطلاق النار داخل مدرسته السابقة وقتل 15 شخصا قبل أن ينتحر.

وأوضح قائد الشرطة أن "النتائج الأولى تشير إلى أنه كان مهتما بهذا الحدث"، حيث قام بزيارة المدينة والتقط صورا قبل سنة "وخطط لاحقا لارتكاب عمل" القتل الذي قام به.

وبحسب التحقيق فإن مطلق النار مساء الجمعة في ميونيخ لم يستهدف بشكل محدد ضحاياه قرب المركز التجاري، كما أوضح مدعي ميونيخ توماس شتاينكراوس-كوخ خلال المؤتمر الصحافي نفسه.

وقال "ليس هناك أي شيء هنا ضد الأجانب" خلافا لما تطرقت إليه وسائل الإعلام بخصوص الأصول الأجنبية للضحايا.

وقد استدرج الشاب الضحايا بعدما "قرصن" حساب فتاة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لدعوتهم إلى التوجه إلى أحد مطاعم ماكدونالدز. وذكرت وسائل الإعلام أنه نشر رسالة على فيسبوك قال فيها "أقدم لكم ما تريدون بسعر غير باهظ".