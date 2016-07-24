اليونان تدعو تركيا للتحلي بضبط النفس بشأن عقوبة الإعدام

أعلن وزير خارجية #اليونان في تصريحات نشرت، السبت، أن على #تركيا التحلي بضبط النفس وتجنب إعادة العمل بعقوبة #الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل الأسبوع الماضي.

وقال نيكوس كوتزياس لصحيفة "ريلنيوز" في مقابلة ستنشرها في عددها الصادر الأحد، إن "الفائزين في الصراع التركي عليهم إظهار السماحة تجاه المهزومين، والتحلي بضبط النفس وليس إعادة تطبيق عقوبة الإعدام".

وأشار كوتزياس إلى أن #الاتحاد_الأوروبي رحب بفشل الانقلاب، ويرغب في أن تكون تركيا دولة ديمقراطية تحترم مصالح واحتياجات كل الجماعات الدينية والاجتماعية والعرقية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت #أثينا ستعيد ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان بطائرة هليكوبتر عسكرية، قال كوتزياس إن "هذا سيقرره القضاة والسلطات الأخرى ذات الصلة بالموضوع. وقطعاً ستأخذ في الاعتبار مدى ضلوع الجنود الثمانية في الانقلاب".

كما أضاف أنه ينبغي على المرء الابتعاد عن الربط بين من يقاتلون من أجل نيل حقوقهم بأسلوب ديمقراطي ومن ينفذون انقلابات ويفجرون البرلمانات ويقتلون المتظاهرين، لافتاً إلى أن "هؤلاء الناس لا يستحقون تضامننا معهم بأي صورة من الصور. ولا ينبغي على أحد أن ينسى أن من كانوا وراء الانقلاب اعتدوا على مؤسسات #الديمقراطية التركية".