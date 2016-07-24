تركيا تعتقل "الذراع اليمنى" لغولن

أوقفت #تركيا أحد كبار مساعدي الداعية فتح الله #غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو، وفق ما ذكر مسؤول حكومي، السبت.

وقال المسؤول، الذي لم تكشف هويته، إن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود، مشيراً إلى أن هانجي هو "الذراع اليمنى" لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه.

وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة أي علاقة له بالانقلاب الفاشل.

وذكر المسؤول أن هانجي دخل "على ما يبدو" البلاد قبل يومين من محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.

كما أكد تقريراً أوردته وكالة أنباء الأناضول حول توقيف صهر أكين اوزتورك، قائد سلاح الجو سابقاً، بصفته أحد المشتبه بهم الرئيسيين.

وأوضح أن أوزتورك محتجز في أنقرة.

وكانت السلطات قد أوقفت في وقت سابق شخصاً آخر من أقارب غولن.

ورفعت تركيا، السبت، إلى 30 يوماً فترة التوقيف على ذمة التحقيق، وقامت بحل أكثر من ألفي مؤسسة.

وبحسب أرقام وكالة الأناضول الرسمية، تم توقيف أكثر من 12500 شخص على ذمة التحقيق منذ أحداث ليل 15-16 تموز/يوليو. وأفاد المصدر نفسه بأنه تم توقيف 5600 شخص من عسكريين وقضاة وعناصر في الشرطة، فضلاً عن مدنيين من أساتذة وموظفين.

كذلك تم إغلاق 1043 مؤسسة تعليمية، و15 جامعة، و1229 جمعية ومؤسسة، و19 نقابة بعد الانقلاب الفاشل.