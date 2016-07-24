تركيا تعتزم حل الحرس الرئاسي بعد الانقلاب الفاشل

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدرم ، السبت، أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي.

وقال يلدرم في حديث تلفزيوني: "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه"، في وقت تم اعتقال 283 عنصراً على الأقل من هذا الحرس الذي يضم 2500 عنصر بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.

كما أشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "تي آر تي" خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.

وأضاف رئيس الوزراء التركي أن 13 ألفاً وشخصين أودعوا السجن إثر محاولة الانقلاب، بينهم 1329 شرطياً و8831 عسكرياً و2100 قاضٍ ومدعٍ، فضلاً عن 689 مدنياً.

كذلك لفت إلى أن 5837 شخصاً وضعوا قيد الاحتجاز، بينهم 3718 جندياً و123 جنرالاً.

من جهة أخرى، قال يلدرم، السبت، إن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها إثر محاولة انقلاب فاشلة لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر.

وذكر في مقابلة مع قناة "إيه تي في" التلفزيونية: "هدفنا هو ألا تُمَد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمد".