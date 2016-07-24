زعيم القاعدة يدعو لخطف رهائن غربيين

أفاد موقع "سايت" الذي يراقب أنشطة الجماعات الإرهابية على الإنترنت، الأحد، أن زعيم تنظيم #القاعدة أيمن #الظواهري ظهر في مقابلة صوتية يدعو فيها المقاتلين لخطف رهائن غربيين ومبادلتهم بمعتقلين من المتشددين.

ودعا الظواهري في تسجيل وضع على الإنترنت "كل مسلم وكل مجاهد" في العالم إلى خطف غربيين "حتى يحرر آخر أسير مسلم وأسيرة مسلمة في سجون الصليبيين والمرتدين وأعداء الإسلام"، بحسب ما ذكره الظواهري.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل. ومن المعتقد أن الظواهري يسعى لاتخاذ ملاذ له في المنطقة الحدودية بين #باكستان و #أفغانستان التي تتخذ منها طالبان قاعدة لها.