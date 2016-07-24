مسلحون أكراد يقتلون شرطيا في شرق تركيا

قال مكتب حاكم إقليمي، اليوم الأحد، إن مسلحين أكرادا هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم تونغلي بشرق تركيا الليلة الماضية، فقتلوا شرطيا وأصابوا اثنين آخرين.

وأضاف في بيان مكتوب أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور هاجموا نقطة التفتيش بقاذفات الصواريخ والبنادق على الطريق بين تونغلي وأوفاغيك حوالي الساعة 11:25 مساء أمس السبت (2025 بتوقيت غرينتش).

وذكر البيان أن الجريحين نقلا على متن طائرة هليكوبتر إلى إقليم إلازغ المجاور لتلقي العلاج، فيما بدأت عملية للقبض على المسلحين.

وتونغلي إقليم تسكنه أغلبية كردية، ويقع إلى الشمال من المنطقة التي شهدت معظم الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن في السنوات القليلة الماضية.

وحمل الحزب السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم أكراد في أعمال عنف لاحقة.

وانهار في يوليو/تموز من العام الماضي وقف لإطلاق النار دام عامين، وتفاقم الصراع إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات. وتفيد الحكومة بأن آلاف المسلحين والمئات من أفراد قوات الأمن قتلوا. كما تقول أحزاب سياسية معارضة، إن ما يتراوح بين 500 وألف مدني قتلوا أيضا.