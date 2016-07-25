إعادة فتح محطة مترو في لندن بعد إنذار أمني

فتحت محطة مترو غولدرز غرين في لندن أبوابها، اليوم الاثنين، بعد التأكد من أن سيارة مركونة خارجها لا تمثل تهديدا أمنيا.

وذكرت شبكة المواصلات في لندن أن المحطة فتحت من جديد، بعدما قالت الشرطة إن السيارة ليست مريبة. وتقع المحطة في قلب الحي اليهودي في لندن.

وقالت قوة الشرطة المحلية عبر تويتر "أظهرت التحريات أن السيارة في غولدرز غرين ليست مريبة وأعيد فتح الطرق الآن".

وذكر متحدث باسم شرطة لندن في وقت سابق أن الشرطة تلقت إنذارا بوجود سيارة مركونة قرب المحطة وأنها تحاول اقتفاء أثر مالك السيارة كإجراء احترازي.