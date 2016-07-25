ألمانيا تعتقل صبياً أفغانياً على صلة بهجوم ميونيخ

أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال مراهق يبلغ 16 عاما هو صديق منفذ اعتداء ميونيخ، بحسب مراسل "العربية" نور الدين الفريضي.

وأوقفت الشرطة صبيا أفغانيا (16 عاما) الأحد للاشتباه في صلته بحادث قتل 9 أشخاص على يد مسلح (18 عاما) في ميونيخ.

وقال بيان للشرطة إن الصبي يخضع حاليا للتحقيق للاشتباه بإخفائه خطط منفذ الهجوم - الذي أطلق النار على نفسه - واحتمال قيامه بدور في نشر دعوة عبر فيسبوك للتجمع قرب محطة قطارات ميونيخ.

وقال البيان: "نشتبه في أن الصبي البالغ من العمر 16 عاما ضالع ضمنيا في هجوم (الجمعة)".

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن المسلح - وهو ألماني من أصل إيراني - كان يعاني من اضطراب نفسي ومهووس بالقتل العشوائي لكنه لم يستلهم أفكاره من تنظيم متطرف.

وقال مسؤولون من ولاية بافاريا الألمانية، الأحد، إن المسلح الألماني بدأ في التخطيط لهجومه قبل عام، وذلك بعد أن زار مدينة #فينندن الألمانية حيث قتل مراهق 15 شخصا عام 2009.

وذكر المسؤولون خلال مؤتمر صحافي أن المواد التي عثر عليها في منزل #المسلح أظهرت أنه دخل أحد المستشفيات للحصول على رعاية نفسية لمدة 3 شهور، وأنه كان يمارس ألعاب الفيديو العنيفة كثيرا.

وأوضح روبرت هايمبرجر، رئيس مكتب مكافحة الجريمة في الولاية، أن إحدى الألعاب كانت "كاونتر سترايك: سورس ... وهي اللعبة التي مارسها كل منفذ معروف لحوادث القتل العشوائي".

ونقلت مجلة "شبيغل" الألمانية عن صبي عمره 16 عاما كان قد مارس مع منفذ الهجوم - الذي سمته السلطات ديفيد سنبلي - ألعاب الفيديو العنيفة داخل نادٍ للإنترنت أنه كان يسمي نفسه علي، وأنه وصف منفذ هجوم عام 2009 بأنه شخص صالح.

وأضاف الصبي أن علي كان دائم الاستخدام لبرامج فيديو مثل (هيت) و(رامبيدج كيلر) وكان دائم التعبير عن آرائه القومية، وفي نهاية الأمر تقرر استبعاده من النادي بسبب خوف الأعضاء منه.

وتابع: "كنا دوما نتوقع أن يحدث (منه) أمر كهذا، لكننا لم نفكر أبدا في أنه ربما يحصل على سلاح ويستخدمه".