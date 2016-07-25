1760 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الإيطالية أن يوم الأحد شهد طفرة في أعداد #المهاجرين غير الشرعيين القادمين بحراً، حيث وصل منهم 1760 إلى موانئ مختلفة من البلاد.

ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن الناطق باسم الشرطة في مدينة فيبو فالينتيا، بمقاطعة ريجو كالابريا (جنوب شرق)، أن ميناء المدينة استقبل 622 مهاجراً غير شرعي تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، حيث عُثر على متن المركب الكبير الذين كان يقلهم على 15 جثة، بينما اعتقل رباناه وهما نيجيري وصومالي.

وفي ميناء ريجو كالابريا بنفس المقاطعة، قامت سفينة تابعة لسلاح البحرية بإنقاذ 729 مهاجراً تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط، من بينهم 424 رجلاً و151 امرأة، و152 طفلا، ورضيعان.

ووصل إلى ميناء #لامبيدوزا (أقصى الجنوب)، 207 مهاجرين على متن سفينة تجارية تحمل علم دولة جزر مارشال قام سلاح البحرية الإيطالي بإنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط.

وفي ميناء كالياري بجزيرة سردينيا (غرب)، رست سفينة سيم بايلوت التابعة لسلاح البحرية النرويجية، والتي تشارك في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وعلى متنها 931 مهاجراً تم إنقاذهم خلال اليومين الماضيين قبالة الساحل الليبي، منهم 619 رجلاً و121 امرأة، و 182 قاصرا.

وحسب التلفزيون الإيطالي الحكومي، سيتم توزيع المهاجرين القادمين استنادا إلى خطة وضعت من قبل وزارة الداخلية على المرافق الموجودة في مقاطعات أبروتسو وبازيليكاتا وموليزه وبوليا (جنوب) وماركه، وتوسكانا وأومبريا (وسط) وبيمونته ولومبارديا (شمال).

ولفت إلى المهاجرين الذين قدموا إلى إيطاليا الأحد هم من #ليبيا والمغرب والسودان و #الصومال وغانا ونيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو وباكستان.