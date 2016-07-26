أردوغان يتهم الأوروبيين بعدم الوفاء بوعودهم

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الألماني أمس الاثنين الأوروبيين بأنهم لم ينفذوا تعهداتهم بشأن المساعدة المالية للاجئين الأوروبيين، مؤكداً أنه لم يتلق أي دعم من #الاتحاد_الأوروبي.

وقال أردوغان لشبكة التلفزيون العامة "آ ار دي" إن "الحكومات الأوروبية ليست نزيهة". وأضاف أن "ثلاثة #ملايين سوري أو أشخاص قدموا من العراق موجودون حاليا في تركيا"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم ينفذ وعوده في هذا #المجال".

وأوضح الرئيس التركي أن النفقات المترتبة على مساعدة هؤلاء اللاجئين الفارين من #الحرب في #سوريا تبلغ 12 مليار #دولار.

وقال إن الاتحاد الأوروبي "وعد بثلاثة مليارات" لكن حتى الآن لم تدفع سوى مساعدة رمزية "تبلغ مليونا أو مليونين".

من جهة أخرى وردا على سؤال عن إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد الانقلاب #الفاشل، أكد أردوغان أن "الشعب يريد إعادة #عقوبة الإعدام". وأضاف "ونحن بصفتنا حكومة يجب أن يصغي للشعب".