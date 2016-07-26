أوروبا ترفض ادعاءات أردوغان بشأن "أموال اللاجئين"

أكد متحدث باسم #المفوضية_الأوروبية اليوم الثلاثاء أن #الاتحاد_الأوروبي يحترم تعهداته المالية لصالح #اللاجئين السوريين في #تركيا ردا على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان بعدم تلقي أي دعم.

وقال مارغاريتيس شيناس رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن "الاتحاد الأوروبي يحترم تعهداته، وأي ادعاءات بالعكس غير صحيحة".

والاثنين اتهم أردوغان في حديث لقناة "أي ار دي" الألمانية، الأوروبيين بعدم احترام تعهداتهم المالية لصالح اللاجئين السوريين.

وقال أردوغان إن حكومات #أوروبا "غير نزيهة" لأنها لم تدفع إلا "مليونا إلى مليوني" يورو من أصل المليارات الثلاثة التي وعد بها الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للأرقام التي عرضها المتحدث الثلاثاء على الصحافيين، تم تخصيص 740 مليون يورو في الموازنة الأوروبية، وتستعد المفوضية "لإقرار إجراء إضافي خاص" لتخصيص 1.4 مليار يورو.

ومن أصل 740 مليون يورو تم إنفاق 105 ملايين بحسب مصدر في المفوضية. وقال المتحدث: "ما يرفع المبلغ الإجمالي إلى 2.15 مليار قبل نهاية الشهر" لصالح اللاجئين والجهات التي تستقبلهم. وأضاف أن الأموال الأوروبية مخصصة للاجئين "وليس للحكومة التركية".

والاتحاد الأوروبي سعيا للحد من عدد المهاجرين الوافدين إليه، أبرم اتفاقا في 18 آذار/مارس مع #تركيا ينص على مساعدة مالية كبيرة لـ #أنقرة لقاء وعد لتركيا باستقبال لاجئين سوريين على أراضيها.

وخلال حديثه قال أردوغان إن تركيا أنفقت 12 مليار دولار لمساعدة لاجئين يفرون من #سوريا .