إدانات عربية ودولية للهجوم الدامي على كنيسة في فرنسا

دان #مجلس_الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، الثلاثاء، الهجوم على #كنيسة في شمال غربي #فرنسا ، والذي أسفر عن مقتل كاهن ذبحاً، وتبناه تنظيم #داعش .

وقال مجلس الأساقفة في بيان "صدمنا اليوم من الهجوم الإرهابي وذبح كاهن بدم بارد هناك"، مؤكداً أن "كل كنائس الأراضي المقدسة تقدم تعازيها إلى كنيسة وشعب فرنسا".

وأضاف البيان "من الأراضي المقدسة التي لا تزال تعاني من العنف وعدم الاستقرار، نرفع صوتنا لنحث على وقف استخدام العنف باسم الدين واستخدام الدين بدلا من ذلك كطريق لتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين جميع الأمم".

كما دانت الحكومة الأردنية في بيان الثلاثاء الجريمة "الإرهابية الدنيئة" التي وقعت في كنيسة شمال غربي فرنسا، وأسفرت عن مقتل كاهن ذبحا في هجوم تبناه تنظيم داعش.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة محمد المومني قوله إن "مثل هذه الأعمال الخسيسة تعبر عن مدى الفكر الإجرامي لهذه العصابة الإرهابية، مثلما تحاول إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى في كل مكان بهذا العالم".

إلى ذلك، دان البيت الأبيض الثلاثاء "بأشد العبارات" الاعتداء الذي أسفر عن مقتل كاهن في كنيسة في شمال غربي فرنسا ذبحا، وعرض مساعدته في التحقيق في هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس في بيان "إن فرنسا والولايات المتحدة لديهما التزام مشترك لحماية الحرية الدينية لكل الأديان، والعنف الذي وقع اليوم لن يزعزع هذا الالتزام".

وقتل كاهن ذبحا في عملية احتجاز رهائن الثلاثاء في كنيسة في #سانت_اتيان دو روفريه نفذها رجلان قتلتهما الشرطة.