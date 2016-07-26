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السويد.. إصابة شخص برصاص بمركز تجاري في مالمو

المصدر: ستوكهولم – رويترز
عناصر من الشرطة السويدية
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قالت #الشرطة إن مسلحا مجهولا أطلق النار على رجل في مركز تجاري في مدينة #مالمو السويدية وأصابه اليوم الثلاثاء.

وأضافت شرطة مالمو في بيان أن الضحية أصيب في الساق ونقل إلى مستشفى محلي. ولم تتضح حالته على الفور.

وأكدت الشرطة أنها لم تحدد مشتبها به أو الدافع وراء إطلاق النار ولم تعتقل أحدا.

ووقع الحادث في حي تسكنه أغلبية من المهاجرين في ثالث أكبر مدن #السويد .

واهتزت أوروبا بسبب سلسلة من الهجمات العنيفة على المدنيين شملت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا خلال الشهور الثمانية عشر الماضية نفذها رجال من أصول شرق أوسطية أو آسيوية. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن كثير من الهجمات.

كلمات دالّة

#الشرطة, #مالمو, #السويد

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