ألمانيا.. مرتكبو الجرائم من طالبي اللجوء سيُرحلون فوراً

قال ورست #زيهوفر رئيس وزراء ولاية #بافاريا في #ألمانيا إن #الإرهاب وصل إلى ألمانيا، مضيفا أن على السياسيين التعامل مع مخاوف الجماهير بشأن #الأمن و #الهجرة .

وأضاف في مؤتمر صحافي: "كل هجوم وكل عمل إرهابي هو واحد من هجمات كثيرة جدا".

من ناحية أخرى، قال وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان، إن السلطات تفترض أن هناك خلفية إرهابية متطرفة وراء هجوم #فورتسبورغ الذي هاجم فيه مسلح ركاب قطار ببلطة الأسبوع الماضي وتفجير #أنسباخ يوم الأحد.

واعتبر أن الوضع الأمني في ألمانيا يزداد تدهورا، حيث إن " #داعش يشن حربا على نمط حياتنا".

وشدد على أنه "يجب منع كل أشكال الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا"، كاشفاً أن "مرتكبي الجرائم من طالبي اللجوء سيرحلون فورا".

وخلفت سلسلة هجمات شهدتها ألمانيا 11 قتيلا وعشرات المصابين منذ 18 تموز/يوليو، وهو ما أثار قلق المواطنين بشأن سياسة الباب المفتوح التي تتبعها المستشارة أنجيلا #ميركل فيما يتعلق باستقبال #اللاجئين .

ودخل أكثر من مليون لاجئ ألمانيا العام الماضي والعديد منهم فارون من الصراعات في أفغانستان وسوريا والعراق.