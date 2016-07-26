مقتل وإصابة 20 شخصاً في هجومين انتحاريين بمقديشو

قتل 15 شخصاً وأصيب 5 آخرون، إثر تفجيرين مزدوجين نفذهما انتحاران.

ووفقاً لمصادر أمنية فإن شاحنة يقودها انتحاري ومحمّلة بمواد متفجرة اخترقت حاجزاً أمنياً ووصلت إلى مبنى تابع للأمم المتحدة رغم تعرضها لطلاقات نارية ما أدى إلى مقتل 13 شخصا من حراس المبنى وجرج 3 آخرين.

وبعد دقائق قليلة من وقوع الانفجار الأول حاول انتحاري آخر اختراق نفس الحاجز الأمني غير أنه تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الأمن ما تسبب في انفجار السيارة، وأدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.

وعقب الهجوم قال قائد الشرطة في مقديشو بشار أبشر، إن من وصفهم بأعداء الأمة الصومالية هاجموا مقار قرب مطار مقديشو وأقعوا عشرين شخصا بين قتيل وجريح.

وأضاف الضابط الصومالي الذي كان يتحدث للإعلام عقب الهجومين الانتحاريين، أن أحد الهجومين أحبط من قبل قوات الأمن، داعيا المواطنين إلى العمل مع الأجهزة الأمنية.

الانفجاران ألحقا أيضا دمارا كبيرا بمعظم المباني الأممية القريبة وأجزاء من مطار مقديشو الدولي.

حركة الشباب التي تقاتل القوات الصومالية والإفريقية تنبت الهجوم، وقال إنها قتلت في الهجوم 10 من جنود قوات الاتحاد الإفريقي التي تدعم المؤسسات الحكومية.