الأردن يحبط محاولة اجتياز مركبة باتجاه "دولة مجاورة"

أحبطت قوّات حرس #الحدود_الأردنية محاولة اجتياز مركبة تحمل مواد تستخدم في تنفيذ أعمال غير مشروعة إلى "دولة مجاورة"، وفقاً لبيان #الجيش_الأردني .

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوّات المسلحة الأردنية إن مركبة حاولت اجتياز الحواجز المتواجدة باتجاه إحدى الدول المجاورة، ولم تمتثل لأوامر العاملين في نقطة التفتيش، ما أدى إلى تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضاف المصدر أنه تمت السيطرة على المركبة وسائقها، بعد أن عثر بداخلها على بعض المواد التي تستخدم في تنفيذ أعمال غير مشروعة، وقد اعترف السائق بنيته استخدام هذه المواد، وتم تحويل الشخص والمواد المضبوطة للجهات المختصة.