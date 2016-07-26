سلطات الاحتلال تهدم 11 منزلاً في قلنديا بالضفة

هدمت سلطات #الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 منزلا فلسطينيا في قرية #قلنديا القريبة من #القدس في #الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية.

وقال شهود عيان إنه بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، دخلت مجموعة من الآليات العسكرية والجرافات الإسرائيلية إلى القرية قبل هدم 11 منزلا.

وجرت عملية الهدم في القرية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بحجة عدم الترخيص.

وكان محمد الجوري صاحب أحد هذه المنازل الذي كان ينتظر وصول الجرافات، أكد لوكالة "فرانس برس" ليلا أنه تلقى بلاغا بالهدم ظهر الاثنين.

وأضاف الجوري أن السلطات الإسرائيلية أبلغت نيتها هدم 11 منزلا، تعود ملكية غالبيتها لأشخاص من سكان القدس، مشيراً إلى أن العديد من المنازل كانت قيد البناء.

وصباح الثلاثاء، كان أصحاب بعض هذه المنازل يقفون بالقرب من الأنقاض والركام، بحسب مراسلين لوكالة "فرانس برس". وانشغل البعض بمحاولة إنقاذ ما يمكن من الأثاث والأجهزة المنزلية.

وقال عماد أبو شلبك الذي هدم منزل شقيقه الليلة الماضية: "فجأة بدأوا بهدم المنازل. وقالوا لنا إنهم أبلغونا بقرار الهدم البارحة".

وأضاف: "بحثنا ووجدنا قرار الهدم خلف المنزل. لم يصلنا قرار الهدم، ولم نعلم أي شيء".

ويندد المجتمع الدولي بشكل متكرر بعمليات #هدم_المنازل من قبل #إسرائيل التي تمنح بصعوبة تراخيص بناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الأراضي المحتلة في #فلسطين .

وبالإضافة إلى ذلك، هدمت جرافات إسرائيلية صباح الثلاثاء، أربعة مبان سكنية ومتاجر في #حي_العيسوية في #القدس_الشرقية ، بحسب ما أوردت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية.