فلسطين تلمح لمقاضاة بريطانيا

دعت فلسطين #الجامعة_العربية إلى دعم مسعاها في رفع قضية ضد بريطانيا لإصدارها #وعد_بلفور في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917 حول إقامة "وطن قومي لليهود" في فلسطين.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، الاثنين، خلال القمة العربية في نواكشوط "لقد انقضى قرابة قرن من الزمن على صدور وعد بلفور في العام 1917".

وأضاف "بناء على هذا الوعد المشؤوم "وعد من لا يملك لمن لا يستحق، تم نقل مئات الآلاف من اليهود من #أوروبا وغيرها إلى فلسطين، على حساب أبناء شعبنا".

وأكد المالكي "نعمل من أجل فتح ملفات الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ نهاية الانتداب البريطاني ومروراً بالمجازر التي نفذتها عام 1948 وما بعدها".

وقد انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مؤخراً، وأعربوا عن رغبتهم بملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

ولم يوضح المالكي كيف أو أين سيتم تقديم الشكوى ضد بريطانيا.

وكان ‎#وزير_الخارجية_البريطاني آرثر بلفور تعهد في رسالة وجهها إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء اليهود، بمنح وطن قومي لليهود في عام 1917.