لقاء بين أردوغان وبوتين في 9 أغسطس

أعلن نائب رئيس الحكومة التركي محمد تشيمشيك، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان سيتوجه إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية في التاسع من آب/أغسطس، وذلك بعد أيام على إعلان الكرملين عن لقاء مطلع الشهر نفسه بين رئيسي الدولتين.

وقال تشيمشيك إن "رئيسنا أكد أنه سيكون في 9 آب/أغسطس في سان بطرسبورغ"، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، وأدلى بها خلال لقاء مع آركادي دفوركوفيتش، أحد نواب رئيس الوزراء الروسي.

ومطلع الشهر الجاري، قال بيان للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين اتصل هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب الكرملين، فإن بوتين قال لأردوغان إنه يأمل أن يحظى السياح الروس بالحماية في أعقاب محاولة #انقلاب فاشلة في تركيا.

ونقل البيان عن بوتين قوله إن #روسيا تعتبر الإجراءات غير الدستورية والعنف غير مقبولين، وتأمل في استعادة الهدوء والاستقرار في تركيا.

وأضاف #الكرملين حينها دون أن يذكر توقيت المكالمة الهاتفية أن الرئيسين قالا إنهما سيجتمعان قريباً.