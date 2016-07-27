أوباما: على الديموقراطيين أن يقلقوا من ترامب

قال الرئيس الأميركي باراك #أوباما الذي سيلقي كلمة أمام مؤتمر #الحزب_الديموقراطي الأربعاء إنه يتعين على أنصار هذا الحزب أن "يواصلوا الشعور بالقلق" حيال المرشح الجمهوري دونالد #ترامب إلى حين انتهاء فرز الأصوات في #الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني /نوفمبر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة أن بي سي "نصيحتي للديموقراطيين، ليس لزاما أن أعطيها لهيلاري #كلينتون كونها تعرف ذلك، هي أن الاستمرار بالشعور بالقلق حتى فرز الأصوات".

وأوضح أوباما أن "أحد مخاطر انتخابات مثل هذه هو أن الناس لا تدرك حجم التحدي بشكل جدي ويبقون في منازلهم ما سيؤدي بالتالي إلى شيء مختلف".

وردا على سؤال حول احتمال أن يهزم ترامب كلينتون، أجاب الرئيس الأميركي "كل شيء ممكن".

وتابع "ككل شخص تم انتخابه في مختلف المناصب منذ قرابة عشرين عاما، رأيت أشياء مجنونة تحدث وأعتقد أن كل شخص يدخل في حملة من دون الشعور بالخوف فإنه يغامر بالخسارة".

وأشاد أوباما بـ"وزيرة خارجية استثنائية" ساهمت في جعل البلاد أكثر أمانا ودافعت عنها إزاء اتهامات الجمهوريين حول استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني ما شكل خطرا على الأمن القومي.

وقال عن ترامب إن "ما يثير المخاوف هو رئيس لا يعرف موضوعه ولا يبدي اهتماما لمعرفة ما لا يعرفه".

وأضاف "أعتقد إذا كنت تستمع لأي من مؤتمراته الصحافية أو النقاشات، والمعارف الأساسية حول العالم أو حول النووي، أو الفروقات بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي، فستدرك أنه لا يعرف هذه الأمور، ولا يبدو أنه أمضى الكثير من الوقت محاولا اكتشافها".

وكشف أنه سيشدد في الكلمة التي سيلقيها في مؤتمر الحزب ليل الأربعاء على حقيقة أن "رئيس #الولايات_المتحدة متفائل للغاية حول مستقبل أميركا، وأنه على اقتناع 100% بأن هيلاري كلينتون يمكن أن تكون رئيسة عظيمة".