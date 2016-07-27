إخلاء مركز تجاري في ألمانيا واعتقال مشتبه به

اعتقلت الشرطة الألمانية مشتبها به جزائريا يبلغ من العمر 19 عاماً فر من مصحة نفسية، وذلك بعد أن أخلت السلطات مركزاً تجارياً في بريمن بـ #ألمانيا مساء الأربعاء. ورفضت الشرطة وصف الإجراءات بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد نقلت في بادئ الأمر عن مصادر بالشرطة قولها إن الرجل له صلات بجماعات متطرفة، إلا أنها عزت المعلومات لاحقاً إلى مصادر أمنية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، في وقت سابق، إن أناساً بالمركز التجاري في #بريمن اتصلوا بالشرطة للإبلاغ عما وصفوه بسلوك مريب من الرجل. وعرف الشخص فيما بعد بأنه المريض الهارب الذي فر من منشأة صحية في ولاية ساكسونيا السفلى.