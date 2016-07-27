الاتحاد الأوروبي: نقف مع فرنسا "ضد الهمجية"

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى "التضمان والتعاون في أوروبا لمكافحة الهمجية"، وذلك في رسالة تعزية وجهها مساء الثلاثاء إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند.

وكتب يونكر "أكثر من أي وقت مضى، وفي كل مكان في #أوروبا سيكون التضامن والتعاون أساسا لمحاربة الهمجية وانتصار قيمنا المشتركة".

وأضاف ان #المفوضية_الأوروبية حشدت كل قدراتها جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأوروبية الأخرى "من أجل تقديم الدعم الكامل لفرنسا في هذه اللحظات المؤلمة".

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أيضاً "تضامنها" مع الدولة الفرنسية، وقدمت تعازيها "لجميع أسر الضحايا، وفرنسا، والكنيسة الكاثوليكية".

وقالت إن "استهداف رجل دين، أيا يكن، سيبقى دائما جريمة ضد الإنسانية (...)، لأن ذلك يقوض جوهر حياتنا، مؤمنين كنا أم لا".

وأضافت "الرد الأنسب هو الاستمرار في العيش معاً، من أجل وقف الكراهية".

وشددت موغيريني على أن "الأخبار الفظيعة واليومية عن الاعتداءات، تعزز عملنا المشترك ضد #الإرهاب داخل حدودنا وخارجها، عمل جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية والاستخبارات والقادة الدينيين والمجتمعات من كل الأديان والمجتمع المدني والمواطنين المتدينين كافة. الوحدة هي التي ستجعلنا ننتصر".

بدوره، كتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز على تويتر "نحن نقف إلى جانب الفرنسيين في مواجهة هذه الوحشية غير المفهومة".