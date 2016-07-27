الجامعة التي تفصل إسرائيل بين مبانيها بجدار

في فلسطين آثار الاحتلال ومشاريعه العنصرية تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مثل معاناة الطلبة الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة في الوصول إلى جامعتهم في #القدس بسبب الجدار العازل الإسرائيلي.

أكثر من 12 ألف طالب يدرسون في جامعة القدس بمكانين منفصلين ونظامي تعليم مختلفين، أحدهما بإشراف السلطة الفلسطينة والآخر تحت سطوة الحكومة الإسرائيلية ويفصل المكانين زمنياً 10 دقائق سفر بالسيارة، وجغرافياً بفعل الجدار الذي بنته إسرائيل في #فلسطين أكثر من ساعة سفر.

الطلبة الفلسطينيون من الضفة الغربية ومن قطاع غزة لا يستطيعون الوصول إلى جامعتهم في القدس، بسبب هذا الجدار ولأن إسرائيل لا تسمح لهم بذلك، فاضطر الفلسطينيون إلى بناء مبانٍ في ضواحي القدس لكنها خارج حدود المدينة المقدسة.

وتحدث عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، إسرائيل التي تحتل المناطق في محيط الجامعة، ما أثر على تواجد الجامعة في المدينة.

وتعتمد #جامعة_القدس في تغطية ونفقاتها على ما تجبيه من رسوم دراسية من الطلبة، فضلاً عن المساعدات من فاعلي الخير.

وهذه المداخيل تخصص لتغطية مصاريف الجامعة، التي نسجت لنفسها شبكة علاقات إقليمية لتوفير شبكة أمان للجامعة مالياً وأكاديمياً وكذلك لحمايتها من سياسات إسرائيل.

بدوره، شرح الدكتور هاني عابدين، عميد كلية الطب، انتزاع الجامعة باللجوء للقضاء اعتراف #إسرائيل بخريجي الطب.